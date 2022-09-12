Жена Владимира Остапчука Кристина Горняк рассказала, о своих финансах, поделившись с украинцами в блоге.

Как пишете Politeka.net, Владимир Остапчук - известный украинский телеведущий. Звезда в 2020 году женился на нотариусе Кристине, но в последнее время пара не появляется вместе. Тем временем Кристина решила поболтать с фанами в Инстаграм.

"Спрашивайте", - написала звезда.

"Мама помогает финансово или наоборот?", - спросил фанат.

"Нет, я с юного возраста на вольных хлебах.

"Маме помогаю немного, но она у меня еще сама ходит на работу и отказывается от помощи, тут мне повезло", - написала звезда.

"Где вы берете силы. Я восхищаюсь вашей силой духа", - написал второй фанат.

"Я не всегда сильная... Просто стараюсь свою боль или свои разочарования или слабость не выливать вам здесь, ибо у нас у вас уверена и своего хватает... Но обычно да, я немножко грущу, а потом встаю и иду дальше, ибо понимаю, что жизнь одна и я выбираю, как его прожить", - написала звезда.

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