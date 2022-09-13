Как сообщает Politeka.net, жена ведущего Владимира Остапчука Кристина Горняк решила развеяться от грустных мыслей и снова укатила в небольшой отпуск в Европу.
Во время путешествия жена Остапчука устроила традиционную рубрику «вопрос-ответ» в своих сторис Instagram. Естественно фолловеры поинтересовались, почему Кристина зачастила с поездками в стлицу Австрии.
«Любимое место?», - написали ей.
Горняк объяснила, что Вена ей очень нравится внешне и энергетикой. Она считает этот город очень интересным.
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«Там сейчас живут мои подруги, поэтому удобно и весело», - ответила она.
Отметим, что вот уже несколько дней поклонники ведущего Владимира Остапчука и его жены Кристины взволнованы слухами о том, что у пары не все так гладко в отношениях, как кажется. Дело в том, что супруги сейчас живут отдельно. Сами они публично пока никак не прокомментировали ситуацию. А вот знакомый семьи ведущий Слава Демин проболтался, что в личной жизни Владимира Остапчука опять проблемы.
«Знаю, что у пары есть определенные проблемы. Но пока до развода не доходит. Единственное, что известно, что Вова и Кристина сейчас не живут вместе. Какая именно причина – неизвестно, но говорят, что это произошло после того, как Владимир поехал в Канаду к своим детям», - рассказал Демин.
Напомним, Остапчук сейчас не живет вместе с женой: стало известно о проблемах у пары
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