На фоне слухов о проблемах в семье жена Владимира Остапчука Кристина Горняк объяснила, почему зачастила в Европу и к кому ездит.

Как сообщает Politeka.net, жена ведущего Владимира Остапчука Кристина Горняк решила развеяться от грустных мыслей и снова укатила в небольшой отпуск в Европу.

Во время путешествия жена Остапчука устроила традиционную рубрику «вопрос-ответ» в своих сторис Instagram. Естественно фолловеры поинтересовались, почему Кристина зачастила с поездками в стлицу Австрии.

«Любимое место?», - написали ей.

Горняк объяснила, что Вена ей очень нравится внешне и энергетикой. Она считает этот город очень интересным.

«Там сейчас живут мои подруги, поэтому удобно и весело», - ответила она.

Отметим, что вот уже несколько дней поклонники ведущего Владимира Остапчука и его жены Кристины взволнованы слухами о том, что у пары не все так гладко в отношениях, как кажется. Дело в том, что супруги сейчас живут отдельно. Сами они публично пока никак не прокомментировали ситуацию. А вот знакомый семьи ведущий Слава Демин проболтался, что в личной жизни Владимира Остапчука опять проблемы.

«Знаю, что у пары есть определенные проблемы. Но пока до развода не доходит. Единственное, что известно, что Вова и Кристина сейчас не живут вместе. Какая именно причина – неизвестно, но говорят, что это произошло после того, как Владимир поехал в Канаду к своим детям», - рассказал Демин.

Напомним, Остапчук сейчас не живет вместе с женой: стало известно о проблемах у пары

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