Відома українська співачка та продюсерка Наталія Могилевська насмішила зверненням до Олексія Арестовича на тлі вдалого контранступу ЗСУ на Харківщині.

Напередодні артистка зізналася, що через стрімкі темпи просування українських захисників вона боїться навіть у вбиральню ходити, бо може пропустити хороші новини з фронту. Потім Могилевська пожартувала, що знайшла рішення цієї проблеми — просто не їсти.

Цього разу на сторінці в Instagram Наталія вирішила продовжити тему та несподівано звернулася до радника Офісу президента Олексія Арестовича, а також нагадала шанувальникам, що продовжує гастролювати Україною зі своєю моновиставою "Я вдома".

"Лінія фронту на півдні просунулась на 12 км, окупантам наказали домовлятися з ЗСУ. Я все ще боюся відірватися від новин. Чи може воду теж перестати пити? Щоб не відволікатися на суєтне? Ps. Сьогодні вистава. Ну як на півтори години залишити Арестовича? Як же він без мене. PpSs. Пане Арестовичу, а ви коли на спектакль то?", — пише Могилевська.

При цьому пост 47-річна зірка супроводила ефектним фото, на якому позує, сидячи в кріслі з газетою в руках та спокусливо виставивши ніжки. Шанувальники в коментарях одразу ж поспішили зробити співачці комплімент: "Оце так ніжки 😍😍".

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