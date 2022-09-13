Накануне артистка призналась, что из-за стремительных темпов продвижения украинских защитников она боится даже в уборную ходить, потому что может пропустить хорошие новости с фронта. Потом Могилевская пошутила, что нашла решение этой проблемы — просто не есть.

В этот раз на странице в Instagram Наталья решила продолжить тему и неожиданно обратилась к советнику Офиса президента Алексею Арестовичу, а также напомнила поклонникам, что продолжает гастролировать по Украине со своим моноспектаклем "Я дома".

"Линия фронта на юге продвинулась на 12 км, оккупантам приказали договариваться с ВСУ. Я все еще боюсь оторваться от новостей. Может воду тоже перестать пить? Чтобы не отвлекаться на суетное? Ps. Сегодня спектакль. Ну как на полтора часа покинуть Арестовича? Как же он без меня. PpSs. Господин Арестович, а вы когда на спектакль то?", - пишет Могилевская.

При этом пост 47-летняя звезда сопроводила эффектным фото, на котором позирует, сидя в кресле с газетой в руках и соблазнительно выставив ножки. Поклонники в комментариях сразу же поспешили сделать певице комплимент: "Вот это ножки 😍😍".

Напомним, Наталья Могилевская рассказала о новой инициативе и замахнулась на большую сумму.

Как Politeka сообщала, взволнованная Могилевская удивила видом.

Также Politeka писала, что Наталья Могилевская показала закулисные кадры из метро, где награждали легендарных украинцев.