Як повідомляє Politeka.net, 21-річна донька єдиного сина Софії Ротару Руслана Євдокименка, яку назвали на честь бабусі, мешкає в США. Дівчина зовсім недавно повернулася з поїздки Італією, де відпочивала на віллі Торріджані. До цього внучка легендарної співачки подорожувала Великою Британією. А ось відвідувати Україну Соня поки що не наважилася.

Наразі дівчина вийшла на прогулянку у Нью-Йорку в ультравідвертому топі на замку. При цьому вона не одягла нижню білизну.

Соня йшла вулицею в дуже сміливому одязі і вела прямий ефір.

Потім вона показала кадр, зроблений під час поїздки дорогами Нью-Йорка.

"Добре повернуться в місто", - зазначила вона, натякаючи на те, що Нью-Йорк вважає своїм домом.

Нагадаємо, що на початку березня брат Соні Анатолій та її батько Руслан Євдокименко опинилися у всіх на слуху. Родичі дівчини намагалися незаконно перетнути українсько-молдовський кордон на надувному човні. Разом із ними було ще кілька чоловіків призовного віку. Кожен заплатив по 2 тисячі доларів громадянинові Молдови, щоб той допоміг їм провести цю аферу. Проте прикордонники затримали втікачів на Вінниччині.

Кілька місяців новин про місцезнаходження брата та батька моделі не було. Однак у середині літа Анатолій Євдокименко оновив соцмережі та показав, що знаходиться далеко від батьківщини — у Франції.

Нагадаємо, онука Софії Ротару засяяла у блискучому костюмі на тлі Лос-Анджелеса.

Як повідомляла Politeka, Соня Євдокименко показала, як насолоджується життям із нареченим-мільйонером.

Також Politeka писала, що онука Ротару похизувалась розкішним відпочинком у Малібу, вразивши видом у міні-купальнику.