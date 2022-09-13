Як повідомляє Politeka.net, 21-річна донька єдиного сина Софії Ротару Руслана Євдокименка, яку назвали на честь бабусі, мешкає в США. Дівчина зовсім недавно повернулася з поїздки Італією, де відпочивала на віллі Торріджані. До цього внучка легендарної співачки подорожувала Великою Британією. А ось відвідувати Україну Соня поки що не наважилася.
Наразі дівчина вийшла на прогулянку у Нью-Йорку в ультравідвертому топі на замку. При цьому вона не одягла нижню білизну.
Соня йшла вулицею в дуже сміливому одязі і вела прямий ефір.
Потім вона показала кадр, зроблений під час поїздки дорогами Нью-Йорка.
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"Добре повернуться в місто", - зазначила вона, натякаючи на те, що Нью-Йорк вважає своїм домом.
Нагадаємо, що на початку березня брат Соні Анатолій та її батько Руслан Євдокименко опинилися у всіх на слуху. Родичі дівчини намагалися незаконно перетнути українсько-молдовський кордон на надувному човні. Разом із ними було ще кілька чоловіків призовного віку. Кожен заплатив по 2 тисячі доларів громадянинові Молдови, щоб той допоміг їм провести цю аферу. Проте прикордонники затримали втікачів на Вінниччині.
Кілька місяців новин про місцезнаходження брата та батька моделі не було. Однак у середині літа Анатолій Євдокименко оновив соцмережі та показав, що знаходиться далеко від батьківщини — у Франції.
Нагадаємо, онука Софії Ротару засяяла у блискучому костюмі на тлі Лос-Анджелеса.
Як повідомляла Politeka, Соня Євдокименко показала, як насолоджується життям із нареченим-мільйонером.
Також Politeka писала, що онука Ротару похизувалась розкішним відпочинком у Малібу, вразивши видом у міні-купальнику.