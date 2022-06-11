Внучка Софии Ротару Соня Евдокименко показала, как проводит время в Лос-Анджелесе со своим женихом, поделившись кадрами в своем блоге.

Как пишет Politeka.net, Соня Евдокименко - дочь Руслана Евдокименко, единственного сына легенды украинской эстрады Софии Ротару. Девушке 21 год и она живет и учится в Нью-Йорке, а на лето решила перебраться в Лос-Анджелес, где ее пригласили на работу. Не забывает Соня и об Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным.

А в этот раз решила показать, как наслаждается отдыхом в Беверли Хиллс.

На кадрах можно увидеть Соню в каком-то заведении. Красотка надела платье-пиджак, впечатляя видом.

А на втором фото можно увидеть ее жениха - Дениса Жаданова, который является успешным бизнесменом. Он сидел за столиком вместе с Соней и пара решала, что будет заказывать. Стоит отметить, что Денис настолько успешный, что попал в один из рейтингов журнала Форбс.

Напомним, внучка Ротару в кофточке без ничего сверкнула округлостями

А еще Politeka писала, что внучка Ротару показала роскошное платье, с которым объездила весь мир

Также Politeka сообщала, что София Ротару обратилась к своей внучке, которой пришлось покинуть Нью-Йорк



