Внучка Софии Ротару Соня Евдокименко прошла по улицам мегаполиса в откровенной одежде без нижнего белья.

Как сообщает Politeka.net, 21-летняя дочь единственного сына Софии Ротару Руслана Евдокименко, которую назвали в честь бабушки, живет в США. Девушка совсем недавно вернулась из поездки по Италии, где отдыхала на вилле Торриджани. До этого внучка легендарной певицы путешествовала по Великобритании. А вот посещать Украину Соня пока не решилась.

Сейчас девушка вышла на прогулку в Нью-Йорке в ультраоткровенном топе на замке. При этом она не надела нижнее белье.

Соня шла по улице в очень смелой одежде и вела прямой эфир.

Затем она показала кадр, сделанный во время поездки по дорогам Нью-Йорка.

«Хорошо вернутся в город», - отметила она, намекая на то, что Нью-Йорк считает своим домом.

Напомним, что в начале марта брат Сони Анатолий и ее отец Руслан Евдокименко оказались у всех на слуху. Родственники девушки пытались незаконно пересечь украинско-молдавскую границу на надувной лодке. Вместе с ними было еще несколько мужчин призывного возраста. Каждый заплатил по 2 тысячи долларов гражданину Молдовы, чтобы тот помог им провести эту аферу. Однако пограничники задержали беглецов в Винницкой области.

Несколько месяцев новостей о местонахождении брата и отца модели не было. Однако в середине лета Анатолий Евдокименко обновил соцсети и показал, что находится вдали от родины — во Франции.

Напомним, внучка Софии Ротару засияла в блестящем костюме на фоне Лос-Анджелеса.

Как сообщала Politeka, Соня Евдокименко показала, как наслаждается жизнью с женихом-миллионером.

Также Politeka писала, что внучка Ротару похвасталась роскошным отдыхом в Малибу, поразив видом в мини-купальнике.