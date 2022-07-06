Внучка Софии Ротару Соня Евдокименко показала яркий образ во время фотосессии на фоне Лос-Анджелеса.

Как пишет Politeka.net, София Ротару - успешная украинская певица. У звезды есть внучка Соня Евдокименко, которая живет и учится в США. 21-летняя красотка делает первые шаги в модельном бизнесе и постоянно радует фанатов яркими кадрами в Инстаграм.

А в этот раз Соня появилась в блестящем образе. Звезда стояла на фоне Лос-Анджелеса, впечатляя видом.

Фанаты поставили сотни лайков и написали комментарии:

"Прекрасно", "Оглушающе", "Глядя на такую красавицу, как ты, я убеждаюсь, что природа - лучший художник и скульптор", "До сих пор не могу пройти мимо этого прекрасного живописного места!", "Сонечка, там, на высоте Твой облик блестящий есть олицетворение другого мира, мира Твоего, совсем иного мира без войн, плача и обид. Будь счастлива ангел мой".

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