Как пишет Politeka.net, София Ротару - знаменитая украинская певица, которая получила недавно звание Национальной легенды Украины. У звезды есть единственный сын - Руслан Евдокименко, который после начала войны пытался с сыном Анатолием нелегально покинуть Украину, пересекая границу с Молдовой.



У Руслана также есть дочь Соня, которая живет и учится в Нью-Йорке, США. 20-летняя красотка активно развивает свой блог в Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным, а в этот раз показала, как наслаждается отдыхом в Малибу, штат Калифорния, США.

"О прошлой ночи. Лунное затмение", - написала Соня под кадром.

На новых сторис Соня была в своих любимых очках с белой оправой, леопардовых штанах и купальнике на веревочках. Звезда поделилась парой фото, а также видом на ночной океан.

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