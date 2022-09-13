Популярний український виконавець Дмитро Монатик (Monatik) під час концерту в Німеччині виступив разом з учасницею шоу "Голос країни".

За час повномасштабного вторгнення рф артист лише ненадовго приїздив на батьківщину, але він продовжує гастролювати Європою, нагадуючи світу про війну в Україні та збираючи кошти на допомогу українським захисникам.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram Монатик показав потужне відео з концерту в Франкфурті, де до нього на сцені приєдналася співачка KOLA (Анастасія Прудіус), яка брала участь в одному з сезонів проекту "Голос країни".

"Дуже пишаюсь випускниками нашої команди з проекту «Голос країни». Щиро радію тому, що ви гідно продовжуєте свою справу та застосовуєте набутий досвід. А я, як і обіцяв, завжди буду продовжувати вас підтримувати, чим тільки зможу. Вчора до нас на «ART Оборону» у Франкфурті приєдналася KOLA", — написав Дмитро та додав, що вже 14 вересня він зі своєю «ART Обороною» виступить у Будапешті.

KOLA одразу відповіла Монатику в коментарях: "Діма, моя вдячність безмежна! Дякую, що ти такий🙌 це був кайф!".

Шанувальники також підтримали зірковий дует: "Щось нереальне ❤️ Дякую вам 🙏🏻", "Дуже сильно та прекрасно", "Боже, як гарно ❤️", " Це було надзвичайно. Неймовірний концерт, чуттєвий, сильний, до мурах пробивав. Дякую!".

Нагадаємо, Дмитро Монатик згадав, як проводив час з синами до війни.

Як повідомляла Politeka, Монатик дав перше інтерв'ю за три місяці, розгнівавши українців.

Також Politeka писала, що Дмитро Монатік в Ірландії дав благодійний концерт і нарвався на критику.