Популярный украинский исполнитель Дмитрий Монатик во время концерта в Германии выступил вместе с участницей шоу "Голос країни".

За время полномасштабного вторжения рф артист лишь ненадолго приезжал на родину, но он продолжает гастролировать по Европе, напоминая миру о войне в Украине и собирая средства на помощь украинским защитникам.

В этот раз на своей странице в Instagram Монатик показал мощное видео с концерта во Франкфурте, где к нему на сцене присоединилась певица KOLA (Анастасия Прудиус), участвовавшая в одном из сезонов проекта "Голос країни".

"Очень горжусь выпускниками нашей команды из проекта «Голос країни». Искренне радуюсь тому, что вы достойно продолжаете свое дело и применяете приобретенный опыт. А я, как и обещал, всегда буду продолжать вас поддерживать, чем только смогу. Вчера к нам на «ART Оборону» во Франкфурте присоединилась KOLA», — написал Дмитрий и добавил, что уже 14 сентября он со своей «ART Обороной» выступит в Будапеште.

KOLA сразу ответила Монатику в комментариях: "Дима, моя благодарность безгранична! Спасибо, что ты такой 🙌 это был кайф!".

Поклонники также поддержали звездный дуэт: "Что-то нереальное ❤️ Спасибо вам 🙏🏻", "Очень сильно и прекрасно", " Боже, как красиво ❤️", " Это было чрезвычайно. Невероятный концерт, чувственный, сильный, до мурашек пробивал. Спасибо!" .

Напомним, Дмитрий Монатик вспомнил, как проводил время с сыновьями до войны.

Как сообщала Politeka, Монатик дал первое интервью за три месяца, разгневав украинцев.

Также Politeka писала, что Дима Монатик в Ирландии дал благотворительный концерт и разозлил украинцев.