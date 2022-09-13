Українська поп-виконавиця Камалія (справжнє ім'я – Наталія Захур) зараз активно допомагає ЗСУ, постраждалим українцям і часто не розповідає про це у мережі. Разом із чоловіком вона намагається максимально надати допомогу різним фондам, а також підтримує і сестру, яка перебуває у лавах наших захисників.

Цього разу виконавиця похвалилася приємними для себе досягненнями – грамотами та нагородами за внесок у наближення нашої перемоги. Артистка подякувала всім в Інстаграм і зауважила, що їй щоразу приємно робити добро для країни.

"У мене сьогодні був особливий і дивовижний день. Я зустрілася з нашими героями, нашими захисниками. Поспілкувалася, подивилася кожному в очі... Мені було дуже приємно провести з вами час, заспівати вам пісень!" – поділилася Камалія.

За словами Камалії, її військовослужбовці багато чого говорити не можна, тому близькі ставлять нейтральні питання – про здоров'я, про обстановку, як вона там і коли перемога. За словами виконавиці, вона також намагається допомагати сестрі та її побратимам на передовій.

"Зверталася до мене, бо не було у батальйону що поїсти. Навіть казала: "Надправте хоча б щось". Нічого не було, їх просто викинули весь батальйон без нічого. Ми допомагаємо, ми не можемо всім, але ми співпрацюємо з тими. , з тими і так допомагаємо", - обережно додала Камалія.

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