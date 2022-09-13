Камалия, считающаяся самой богатой певицей Украины, показала, как они с мужем-миллиардером Мохаммадом Захуром, поделилась эмоциями после встречи с военными.

Украинская поп-исполнительница Камалия (настоящее имя – Наталья Захур) сейчас активно помогает ВСУ, пострадавшим украинцам и часто не рассказывает об этом в сети. Вместе с супругом она старается максимально оказать помощь различным фондам, а также поддерживает и сестру, которая находится в рядах наших защитников.

В этот раз исполнительница похвасталась приятными для себя достижениями - грамотами и наградами за вклад в приближение нашей победы. Артистка поблагодарила всех в Инстаграм и подметила, что ей каждый раз приятно делать добро для страны.

"У меня сегодня был особенный и удивительный день. Я встретилась с нашими героями, нашими защитниками. Пообщалась, посмотрела каждому в глаза... Мне было очень приятно провести с вами время, спеть вам песен!" - поделилась Камалия.

По словам Камалии, ее военнослужащей сестре многое говорить нельзя, поэтому близкие задают нейтральные вопросы – о здоровье, об обстановке, как она там и когда победа. По словам исполнительницы, она также пытается помогать сестре и ее побратимам на передовой.

"Обращалась ко мне, потому что не было у батальона что поесть. Даже говорила: "Отправьте хотя бы что-то". Ничего не было, их просто выбросили весь батальон налегке. Мы помогаем, мы не можем всем, но мы сотрудничаем с теми, с теми и так помогаем", — осторожно добавила Камалия.

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