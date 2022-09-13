Популярна українська блогерка Ганна Богдан, яка була переможницею реаліті-шоу "Холостяк" із головним героєм Михайлом Заливаком, знову почала активно вести соціальні мережі. Після розлучення з Михайлом Ганна довгий час не спілкувалася у мережі та не розповідала про плани на майбутнє.
При цьому Ганна не стала коментувати зміни у житті – змінила зачіску, переїхала в іншу квартиру та провела кілька місяців закордоном. Зараз Богдан хвалиться мирними буднями у Києві, розповідає про те, чим займається та спілкується з фанатами.
“Сьогодні спостерігали таке небо. Вітер гнав хмари, як ЗСУ орків. За останні дні такі гарні новини стільки територій звільнили, що на емоціях не можу слів підібрати спокійно. Віримо у ЗСУ та нашу перемогу» - висловилася Ганна.
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«Біля Києва знаходиться найбільша парникова плантація троянд у Європі. До нас приїжджають із Голландії подивитися, як вирощують. Як у пісні Пугачової «Мільйон червоних троянд». Тепер я знаю, як це коли мільйон.
Екскурсія пройшла у приємній компанії. Це дуже красиво! Люблю квіти, вони піднімають настрій!» – поділилася емоціями Ганна після насиченого дня.
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