Популярная украинская блогерша Анна Богдан, которая была победительницей реалити-шоу "Холостяк" с главным героем Михаилом Заливако, снова начала активно вести социальные сети. После расставания с Михаилом Анна долгое время не общалась в сети и не рассказывала о планах на будущее.
При этом Анна не стала комментировать перемены в жизни - сменила прическу, переехала в другую квартиру и провела несколько месяцев заграницей. Сейчас Богдан хвастается мирными буднями в Киеве, рассказывает о том, чем занимается и общается с фанатами.
«Сегодня наблюдали такое небо. Ветер гнал тучи, как ВСУ орков. За последние дни такие хорошие новости, столько территорий освободили, что на эмоциях не могу слов подобрать спокойно. Верим в ВСУ и нашу победу» - высказалась Анна.
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«Возле Киева находится самая большая парниковая плантация роз в Европе. К нам приезжают из Голландии посмотреть, как выращивают. Как в песне Пугачевой «Миллион алых роз». Теперь я знаю, как это, когда миллион.
Экскурсия прошла в приятной компании. Это очень красиво! Обожаю цветы, они поднимают настроение!» - поделилась эмоциями Анна после насыщенного дня.
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