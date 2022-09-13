Популярная украинская блогерша Анна Богдан, которая была победительницей реалити-шоу "Холостяк" с главным героем Михаилом Заливако, снова начала активно вести социальные сети. После расставания с Михаилом Анна долгое время не общалась в сети и не рассказывала о планах на будущее.

При этом Анна не стала комментировать перемены в жизни - сменила прическу, переехала в другую квартиру и провела несколько месяцев заграницей. Сейчас Богдан хвастается мирными буднями в Киеве, рассказывает о том, чем занимается и общается с фанатами.

«Сегодня наблюдали такое небо. Ветер гнал тучи, как ВСУ орков. За последние дни такие хорошие новости, столько территорий освободили, что на эмоциях не могу слов подобрать спокойно. Верим в ВСУ и нашу победу» - высказалась Анна.

«Возле Киева находится самая большая парниковая плантация роз в Европе. К нам приезжают из Голландии посмотреть, как выращивают. Как в песне Пугачевой «Миллион алых роз». Теперь я знаю, как это, когда миллион.

Экскурсия прошла в приятной компании. Это очень красиво! Обожаю цветы, они поднимают настроение!» - поделилась эмоциями Анна после насыщенного дня.

Напомним, Ефросинина нарвалась на волну хейта из-за заметного похудения: "Ибо честно, как анорексия".

Как сообщала Politeka, "Лучшее, что может быть": Могилевская показала, как дарила улыбки детям, фото.

Также Politeka писала, что "Такая печаль и ностальгия": Гвоздева из "Танців з зірками" поделилась своими переживаниями, фото.