Чоловік артистки Олексій Потапенко (Потап) відсиджується за кордоном і не збирається їхати назад до Києва. Репер ігнорує всі питання про своє місце проживання, не дає інтерв'ю та блокує підписників, які ставлять йому подібні запитання, а Настя Каменських в цей час продовжує радувати шанувальників своєю творчістю, гастролює та навіть проводить фан-зустрічі.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram співачка поділилася зворушливими кадрами зі своїми відданими шанувальницями.

"Зустріч з моїми фанами стала для мене ніби ковтком свіжого повітря! 💕 Цих дівчат я знаю вже не один рік і весь цей час ми з ними підтримуємо зв’язок і дуже теплі відносини. Вони – частина моєї великої сім’ї і я дуже вдячна, що ми є один в одного 🙏🏼", — написала Настя під відео.

За ці 6 місяців Каменських вперше наважилася так зібратись із фанами.

"Ця зустріч, наші розмови, посмішки і обійми дали мені стільки енергії і нових сил! Знаю, кожна з дівчат відчула те ж саме! І це найцінніше для мене! 🥰Люблю вас! І чекаю нашої наступної зустрічі – вірю, вона буде зовсім скоро! Як і наша перемога!💙💛", — додала артистка.

Напомним, что Каменских довела до слез видео об украинцах в День памяти о защитниках.

Как сообщала Politeka, Каменских нашла слабое оправдание сотрудничества с рф после 2014 года.

Также Politeka писала, что Каменских, которая вернулась в Украину без Потапа, решила высказаться.