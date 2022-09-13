Муж артистки Алексей Потапенко (Потап) отсиживается за границей и не собирается ехать обратно в Киев. Рэпер игнорирует все вопросы о своем местожительстве, не дает интервью и блокирует подписчиков, которые задают подобные вопросы, а Настя Каменских в это время продолжает радовать поклонников своим творчеством, гастролирует и даже проводит фан-встречи.

В этот раз на своей странице в Instagram певица поделилась трогательными кадрами со своими преданными поклонницами.

"Встреча с моими фанами стала для меня будто глотком свежего воздуха! 💕 Этих девушек я знаю уже не один год и все это время мы с ними поддерживаем связь и очень теплые отношения. Они – часть моей большой семьи и я очень благодарна , что мы друг у друга 🙏🏼", — написала Настя под видео.

За эти 6 месяцев Каменских впервые решилась так собраться с фанами.

"Эта встреча, наши разговоры, улыбки и объятия дали мне столько энергии и новых сил! Знаю, каждая из девушек почувствовала то же самое! И это самое ценное для меня! 🥰Люблю вас! И жду нашей следующей встречи – верю, она будет совсем скоро ! Как и наша победа!💙💛", — добавила артистка.

Нагадаємо, що Каменських довела до сліз відео про українців у День пам'яті про захисників.

Як повідомляла Politeka, Каменських знайшла слабке виправдання співпраці з рф після 2014 року.

Також Politeka писала, що Каменських, яка повернулася до України без Потапа, вирішила висловитися.