Користувачі мережі у коментарях пропонують позбавити Ані Лорак усіх звань, які вона отримала в Україні.

Українська співачка Ані Лорак перестала виходити на зв'язок із публікою ще на початку повномасштабної війни в Україні та вилучила свій Інстаграм-аккаунт. Крім того, запроданка ще з 2014 року втекла з України та заробляла гроші у росії.

Нещодавно стало відомо, що Ані Лорак, яка живе в росії, для туру Німеччиною оголосила себе "найтитулованішою українською співачкою". На цей момент звернув увагу проект "Музвар".

В анонсі своїх концертів за кордоном Ані Лорак чомусь не написала про численні російські нагороди - "Золоті грамофони" та тарілки від МУЗ ТБ. Вона швидко перевзулась для туру в Німеччині і назвала себе "найтитулованішою українською співачкою"

"Для довідки: останню українську нагороду загальнонаціонального рівня співачка отримала у 2013-му. Чого тільки не згадаєш, щоб заробити грошенят. Може, ще частина коштів з квитків підуть на ЗСУ? Ані, здивуйте нас", - йдеться у повідомленні "Музвара" у Телеграм-каналі.

Користувачі мережі у коментарях пропонують позбавити Ані Лорак усіх звань, які вона отримала в Україні. Були й ті, хто пропонував інші форми покарання:

"Коли вже позабирають звання народних у будь-якої наволоти", "Позбавити українського громадянства та паспорта як колаборантку", "Українці в Німеччині, влаштуйте їй запальне шоу", "По-перше – не слухати, не ходити на концерти. Немає гіршого для цієї курки ніж порожні зали. Це для них – смерть.

Нагадаємо, екс-чоловік Ані Лорак збентежив українців постарілим виглядом.

Як повідомляла Politeka, у Ані Лорак несподівано почалися проблеми у росії.

Також Politeka писала, що Лорак знову залишилася біля розбитого корита, молодий коханець втік від неї.