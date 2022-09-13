За словами Мартиновської, зараз вона повним ходом займаємось облаштуванням житла та підбирає навчальний заклад для доньки Віри. Про це вона повідомила у своїх Instagram-stories.
Ольга чесно зізналася, що для неї пошук навчання, «це супер стрес», проте вона «стискає зуби та терпить». Та й маленька Віра зовсім не хоче йти до школи.
«Вона мені сьогодні вранці заявила своїм беззубим ротом: Мамо, а може, мені домашнє навчання влаштуємо. Вона просто лежала б у іграх у своїх планшетиках і все», - з іронією повідомила кулінар за кермом автомобіля.
При цьому вона звернула увагу, що всіляко виступає за гарну освіту.
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«Любити та давати освіту – це найкраще, що ми можемо дати своїм дітям», - зауважила зірка «Майстер Шеф».
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