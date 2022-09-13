За словами Мартиновської, зараз вона повним ходом займаємось облаштуванням житла та підбирає навчальний заклад для доньки Віри. Про це вона повідомила у своїх Instagram-stories.

Ольга чесно зізналася, що для неї пошук навчання, «це супер стрес», проте вона «стискає зуби та терпить». Та й маленька Віра зовсім не хоче йти до школи.

«Вона мені сьогодні вранці заявила своїм беззубим ротом: Мамо, а може, мені домашнє навчання влаштуємо. Вона просто лежала б у іграх у своїх планшетиках і все», - з іронією повідомила кулінар за кермом автомобіля.

При цьому вона звернула увагу, що всіляко виступає за гарну освіту.

«Любити та давати освіту – це найкраще, що ми можемо дати своїм дітям», - зауважила зірка «Майстер Шеф».

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