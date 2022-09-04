Ольга сама воспитывает дочь Веру, родившуюся в 2016 году. Мартыновская и отец девочки Иван Кобец познакомились в киевском ресторане, где работали вместе. В 2015 году они поженились, но брак длился недолго, уже в начале 2020 года они официально развелись.
Недавно Мартыновская призналась, что пока не будет полностью уверена в безопасности, не сможет с дочерью вернуться в Украину.
В этот раз на своей странице в Instagram звезда "Мастер Шеф" поделилась эффектным черно-белым фото, на котором она с Верой босиком прогуливаются по пляжу. При этом Ольга надела купальник, который удачно подчеркнул ее спортивную фигуру, и белую рубашку нараспашку, а ее дочь легкий сарафанчик.
"Меня держит вера", - лаконично подписала кадр Мартыновская.
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Отметим, накануне Ольга отметила свой день рождения. Ей исполнилось 33 года.
"Не смотря ни на что, у меня на тебя большие планы, моя жизнь! Люблю! Именно такая, какую имею - потому что моя, потому что единственное, потому что лучшее! С любовью и молитвой в сердце благодарю вас, друзья, за поздравления и за то, что вы есть!♥️", — обратилась к поклонникам именинница и показала еще одно фото в купальнике.
Напомним, Мартыновская из "Мастер Шеф" вдали от родины показала свою подросшую дочь.
Как сообщала Politeka, Ольга Мартыновская из "Мастер Шеф" честно призналась, сколько весит.
Также Politeka писала, что Ольга Мартыновская засветилась в компании красавца-француза.