Шеф-повар Ольга Мартыновская, судья "Мастер Шеф", показала себя с дочерью и рассказала о больших переменах.

Как пишет Politeka.net, Ольга Мартыновская - известная украинская шеф-повар и судья проекта "Мастер Шеф". А после начала войны звезда занялась организацией благотворительных вечеров, где собирает деньги на помощь Украине. Вместе с Ольгой работает также ее коллега Владимир Ярославский. Также пара решила написать книгу об украинской кухне, о чем сообщила после 24 февраля. Не забывает Ольга и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

А в этот раз Ольга рассказала о кардинальных переменах в жизни.

"С Богом. Так всегда говорит Верунчик, когда кого-то провожает. Сегодня проводили нас. Еще один переезд", - написала звезда.

"Она сказала: "Ма, мы справимся!". Такая малая и такая умная эта девочка", - отметила Ольга и добавила, что будет переезжать из Праги в Париж.

"Мы шесть месяцев прожили в Праге под крылом у Ангела Ольги. Моя Шушу встретила там свою любовь и осталась. А мы с мадемуазель Веро движемся дальше... куда-то", - добавила звезда.

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