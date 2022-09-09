Как пишет Politeka.net, Ольга Мартыновская - известная украинская шеф-повар и судья проекта "Мастер Шеф". А после начала войны звезда занялась организацией благотворительных вечеров, где собирает деньги на помощь Украине. Вместе с Ольгой работает также ее коллега Владимир Ярославский. Также пара решила написать книгу об украинской кухне, о чем сообщила после 24 февраля. Не забывает Ольга и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.
А в этот раз Ольга рассказала о кардинальных переменах в жизни.
"С Богом. Так всегда говорит Верунчик, когда кого-то провожает. Сегодня проводили нас. Еще один переезд", - написала звезда.
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"Она сказала: "Ма, мы справимся!". Такая малая и такая умная эта девочка", - отметила Ольга и добавила, что будет переезжать из Праги в Париж.
"Мы шесть месяцев прожили в Праге под крылом у Ангела Ольги. Моя Шушу встретила там свою любовь и осталась. А мы с мадемуазель Веро движемся дальше... куда-то", - добавила звезда.
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