В этот раз на своей странице в Instagram Мартыновская сообщила о старте подготовки к съемкам нового сезона кулинарного реалити.

"Друзья, начат кастинг на новый сезон Мастер Шеф Профессионалы!

Смелые и непокорные, если у вас хоть маленький опыт работы связан с профессиональной кухней - это для вас", - написала Ольга.

Она также раскрыла, к кому нужно обращаться по поводу кастинга, а также показала забавную фотографию со съемок одного из предыдущих сезонов.

"Если раньше вы мечтали попасть на нашу кухню, но откладывали или боялись, то сейчас, думаю, сами понимаете, что время пришло!!! Что нельзя мечты оставлять «на когда-то» – только здесь и сейчас имеем! Когда мы с вами встретимся на кухне Мастер Шеф, кроме блюда, несите обязательно платок, потому что я буду рыдать от счастья бесконечно!», — подчеркнула шеф.

"А если до сих пор сомневаетесь, то пишите мне, я вас уверю;) А еще сильно скучаю по этим двум, Эктор Хименес-Браво и Владимир Ярославский", — добавила Мартыновская.

Поклонники в комментариях поддержали звезду "Мастер Шеф": " Какая крутая новость 👏", " Моя мечта. 😍 Как отважиться?", "Надеюсь, что любители еще будут".

Напомним, Мартыновская из "Мастер Шеф" вдали от родины показала свою подросшую дочь.

Как сообщала Politeka, Ольга Мартыновская из "Мастер Шеф" честно призналась, сколько весит.

Также Politeka писала, что Ольга Мартыновская засветилась в компании красавца-француза.