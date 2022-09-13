По словам Мартыновской, сейчас она полным ходом занимаемся обустройством жилья и подбирает учебное заведение для дочери Веры. Об этом она сообщила в своих Instagram-stories.

Ольга честно призналась, что для нее поиск обучения, «это супер стресс», однако она «стискает зубы и терпит». Да и маленькая Вера совсем не хочет идти в школу.

«Она мне сегодня утром заявила своим беззубым ртом: Мам, а может мне домашнее обучение устроим. Она бы просто лежала в играх в своих планшетиках и всё», - с иронией сообщила кулинар за рулем автомобиля.

При это она обратила внимание, что всячески выступает за хорошее образование.

«Любить и давать образование – это лучшее, что мы можем дать своим детям», - отметила звезда «Мастер Шеф».

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