По словам Мартыновской, сейчас она полным ходом занимаемся обустройством жилья и подбирает учебное заведение для дочери Веры. Об этом она сообщила в своих Instagram-stories.
Ольга честно призналась, что для нее поиск обучения, «это супер стресс», однако она «стискает зубы и терпит». Да и маленькая Вера совсем не хочет идти в школу.
«Она мне сегодня утром заявила своим беззубым ртом: Мам, а может мне домашнее обучение устроим. Она бы просто лежала в играх в своих планшетиках и всё», - с иронией сообщила кулинар за рулем автомобиля.
При это она обратила внимание, что всячески выступает за хорошее образование.
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«Любить и давать образование – это лучшее, что мы можем дать своим детям», - отметила звезда «Мастер Шеф».
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