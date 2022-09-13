Як відомо, 37-річний грузинський продюсер і бізнесмен Іраклі Макацарія, який раніше був головним героєм одного з сезонів української версії шоу "Холостяк", а також брав участь у проекті "Танці зі зірками", одружився зі своєю коханою Лізою Чічуа, яка молодша за нього на 17 років.
Медовий місяць закохані провели у Греції, а зараз повернулися до Грузії. Макацарія активно розвиває свої облікові записи в соцмережах і радує шанувальників історіями з життя.
У себе в Instagram-stories чоловік спочатку показав кадри із заходу, на який був запрошений із молодою дружиною.
Ліза взяла на руки маленьку дівчинку в ошатному платті.
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Після цього Макацарія показав ще один цікавий знімок зі своєю дружиною. Дівчина позувала з білим пухнастим песиком на руках.
При цьому Ліза Чічуа обрала дуже сміливе, але ефектне вбрання: чорну сукню з відкритими плечима.
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