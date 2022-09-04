Как пишет Politeka.net, Иракли Макацария - известный украинский и грузинский шоумен, который совсем недавно с мушом отгулял свадьбу. Вместе с молодой избранницей артист устроил праздник для них и близких.
Избранницей 37-летнего "Холостяка" стала Лиза Чичуа. Известно, что супруга Макацарии младше него на 17 лет, но разница в возрасте не помешала паре строить счастливые отношения. При этом о себе пара старается не рассказывать на публику и не устраивает шоу из своих отношений.
Новый кадр с молодой супругой Иракли впечатлил поклоников, девушка постаралась создать солнечный образ: «Очень красивая девушка. Ангел» - добавляют в сети.
Так, еще на одной новой фотографии Иракли и Лиза запечатлены на пляже в интересном месте, а за их спинами видно необычную высокую скульптуру. Перед камерой шоумен появился в темных шортах и полосатой рубашке, тогда как Лиза предстала в необычном образе.
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