Известный шоумен Иракли Макацария нередко вместе со своей супругой впечатляет образами и новыми кадрами в Инстаграм.

Как пишет Politeka.net, Иракли Макацария - известный украинский и грузинский шоумен, который совсем недавно с мушом отгулял свадьбу. Вместе с молодой избранницей артист устроил праздник для них и близких.

Избранницей 37-летнего "Холостяка" стала Лиза Чичуа. Известно, что супруга Макацарии младше него на 17 лет, но разница в возрасте не помешала паре строить счастливые отношения. При этом о себе пара старается не рассказывать на публику и не устраивает шоу из своих отношений.

Новый кадр с молодой супругой Иракли впечатлил поклоников, девушка постаралась создать солнечный образ: «Очень красивая девушка. Ангел» - добавляют в сети.

Так, еще на одной новой фотографии Иракли и Лиза запечатлены на пляже в интересном месте, а за их спинами видно необычную высокую скульптуру. Перед камерой шоумен появился в темных шортах и полосатой рубашке, тогда как Лиза предстала в необычном образе.

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