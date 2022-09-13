Как известно, 37-летний грузинский продюсер и бизнесмен Иракли Макацария, который ранее был главным героем одного из сезонов украинской версии шоу "Холостяк", а также участвовал в проекте "Танці з зірками", женился на своей возлюбленной Лизе Чичуа, которая младше его на 17 лет.
Медовый месяц влюбленные провели в Греции, а сейчас вернулись в Грузию. Макацария активно развивает свои аккаунт в соцсетях и радует поклонников историями из жизни.
У себя в Instagram-stories мужчина сначала показал кадры из мероприятия, на которое был приглашен с молоденькой женой.
Лиза взяла на руки маленькую девочку в нарядном платице.
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После этого Макацария показал еще один интересный снимок со своей супругой. Девушка попозировала с белой пушистой собачонкой на руках.
При этом Лиза Чичуа выбрала очень смелый, но эффектный наряд: черное платье с открытыми плечами.
Напомним, молодая жена "Холостячка" Макацарии изумила ярким образом в красном платье: "Ангел"
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