Так, за інформацією Слави Дьоміна, у Львові шахраї виписують фальшиві штрафи водіям за порушення правил дорожнього руху. Про це він повідомив у себе в Instagram-stories.
Телеведучий закликав людей бути пильними та перевіряти дані.
"Перевіряйте дані поки їх не зловили", - попередив Дьомін.
Раніше Слава Дьомін розповів, що подружня пара Володимир Остапчук та Христина Горняк не живуть разом. Більше того, ведучий відписався від Христини у Instagram.
В ОП заговорили про перемовини та коли буде підписано мирний договір з рф: "Якщо дозволити росії..."
"Для війни з НАТО та оборони Москви": стало відомо, кого ЗСУ розмолотили на Харківщині
Російські неадеквати побили українок у Франції, деталі злочину: за те, що слухали українську музику
Зірка "Євробачення" Руслана несподівано нарвалася на критику після виступу в метро: "Поганий приклад"
"Ви програли, владімір владіміровіч!": путіна поставили на місце прямо під час наради
«Знаю, що пара має певні проблеми. Але поки що до розлучення не доходить. Єдине, що відомо, що Вова та Христина зараз не живуть разом. Яка саме причина — невідомо, але кажуть, що це сталося після того, як Володимир поїхав до Канади до своїх дітей... Сподіваюся, вони не будуть ще однією парою, яка розійшлася за часи повномасштабної війни», — зазначив Дьомін у своїй програмі Слава ПРО.
Нагадаємо, Слава Дьомін розговорився про особисте життя Лесі Нікітюк: "Нерівно дихає до..."
Як повідомляла Politeka, Данилко з мамою Сердючки одним фото жорстко поставив окупантів на місце, Нікітюк підтримала: "Ось вам..."
Також Politeka писала, що Лорак швидко перевзулася заради туру в Європі, згадавши про українське коріння: "Позбавити паспорти як колаборантку..."