Так, за інформацією Слави Дьоміна, у Львові шахраї виписують фальшиві штрафи водіям за порушення правил дорожнього руху. Про це він повідомив у себе в Instagram-stories.

Телеведучий закликав людей бути пильними та перевіряти дані.

"Перевіряйте дані поки їх не зловили", - попередив Дьомін.

Раніше Слава Дьомін розповів, що подружня пара Володимир Остапчук та Христина Горняк не живуть разом. Більше того, ведучий відписався від Христини у Instagram.

«Знаю, що пара має певні проблеми. Але поки що до розлучення не доходить. Єдине, що відомо, що Вова та Христина зараз не живуть разом. Яка саме причина — невідомо, але кажуть, що це сталося після того, як Володимир поїхав до Канади до своїх дітей... Сподіваюся, вони не будуть ще однією парою, яка розійшлася за часи повномасштабної війни», — зазначив Дьомін у своїй програмі Слава ПРО.

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