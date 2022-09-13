Так, по информации Славы Демина, во Львове жулики выписывают фальшивые штрафы водителям за нарушения правил дорожного движения. Об этом он сообщил у себя в Instagram-stories.
Телеведущий призвал людей быть бдительными и проверять данные.
«Проверяйте данные пока их не поймали», - предупредил Демин.
Ранее Слава Демин рассказал, что супружеская пара Владимир Остапчук и Кристина Горняк не живут вместе. Более того, ведущий отписался от Кристины в Instagram.
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«Знаю, что у пары есть определенные проблемы. Но пока до развода не доходит. Единственное, что известно, что Вова и Кристина сейчас не живут вместе. Какая именно причина — неизвестно, но говорят, что это произошло после того, как Владимир поехал в Канаду к своим детям... Надеюсь, они не будут еще одной парой, которая разошлась за время полномасштабной войны», — отметил Демин в своей программе Слава ПРО.
Напомним, Слава Демин разговорился про личную жизнь Леси Никитюк: "Неровно дышит к..."
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