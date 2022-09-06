Леся Никитюк является одной из самых популярных женщин в украинском шоу-бизнесе. Она открыта, имеет замечательное чувство юмора, однако о личной жизни совсем не говорит. Знаменитость старается держать как можно дальше от посторонних глаз все, что связано с этой темой.

Поэтому за нее это сделал украинский телеведущий Слава Демин.

В своем шоу «Слава про» Демин решил приоткрыть завесу личной жизни Никитюк. По его словам, знаменитость неровно дышит к украинским военным, которые сейчас защищают страну от российских оккупантов.

"Ждем, когда же Леся наконец-то расскажет о своей личной жизни, потому что она, в принципе, ее очень сильно скрывает. Или поэтому она скрывает, потому что у нее кто-то есть или нет? А я как друг могу сказать только одно: Леся очень неровно дышит к ВСУшникам. Но я вам ничего не говорил", — рассказал телеведущий.

Напомним, россияне набросились на Лесю Никитюк, звезда резко ответила.

Как сообщала Politeka, Леся Никитюк очнулась на полу возле унитаза: телеведущая рассказала о пережитом кошмаре.

Также Politeka писала, что Леся Никитюк предложила денежное вознаграждение украинцам от 2 до 5 тысяч.