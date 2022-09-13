Напередодні популярний український співак Макс Барських заявив, що тепер виступатиме під іменем Mick Sunday та створюватиме англомовну музику.

Тепер на своїй сторінці в Instagram артист запрем'єрив свою першу пісню під новим іменем. Композиція отримала назву I Feel Good.

Кліп на пісню зняв відомий режисер та друг Макса Алан Бадоєв. Відео вийшло дуже спокусливим, роль у ньому дісталася також популярній українській фотографці Соні Плакидюк.

"Сьогодні розпочинається нова сторінка моєї творчості. Я мрію говорити з усім світом мовою музики та кохання. Ми, українці, знаємо краще за інших про те, яким би складним не було сьогодні, завтра все буде добре. Бо ми працюємо над своїм «завтра». Мій новий сингл Mick Sunday I Feel Good доступний на всіх стрімінгових платформах. Завантажуй, слухай та наповнюй себе відмінним настроєм!", — поділився радістю Барських.

"Який крутий трек😱🔥", — одразу написала в коментарях колишня солістка "ВІА Гра" та подруга Макса, з якою йому приписують роман, Міша Романова.

Шанувальники в захваті від нового проекту Барських:

"Круті зміни, формат, псевдонім. Звісно «Макс Барських» вже надто полюбився і став символічним, але особисто я легко б звикла до нового назавжди👍";

"Макс! Який ти молодець із командою! Бадоєв🔥🔥🔥Твоя творчість все краща і крутіша!";

"Вау! Як стильно звучить 😍".

Нагадаємо, Барських відповів Тарасу Тополі, який скептично поставився до його служби у ЗСУ.

Як повідомляла Politeka, Максу Барських пригрозили можливою розправою після слів про "діряву" росію.

Також Politeka писала, що Макс Барських розповів, чим українці відрізняються від росіян.