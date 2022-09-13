Солістка "KAZKA" Олександра Зарицька зізналася, як ставиться до українців, які забувають про війну.

Фронтвумен популярного українського гурту "KAZKA" Олександра Зарицька різко висловилася на адресу співвітчизників, які під час повномасштабної війни дозволяють собі розважатися на гучних вечірках, часом навіть у комендантську годину.

Так, в ефірі телемарафону вона відповіла, чи мають українці право забувати про війну.

Артистка не виключає, що за таку поведінку варто карати. Вона зауважила, що не розуміє, як може бути різна думка на цю тему у людей.

"Мені не вистачає зла. Я себе постійно докоряю, що я мало роблю, а з іншого боку, люди, які на повну тусуються. Ще гірше, коли наші воїни це бачать і прямо розуміють, за що вони воюють: за те, щоб люди у Києві просто тусувалися. І найгірше, як Харків чи Маріуполь каже на кшталт: "Нам Київ забув розповісти, що війна закінчилася". Для мене це сором. Такого не повинно бути", - заявила Олександра Зарицька.

Фронтвумен популярного українського гурту "KAZKA" зазначила, що у містах, де не ведуться бої, треба продовжувати жити. Але при цьому Олександра Зарицька наголосила, що важливо не переходити у цьому межу.

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