Солистка "KAZKA" Александра Зарицкая призналась, как относится к украинцам, которые забывают о войне.

Фронтвумен популярной украинской группы "KAZKA" Александра Зарицкая резко высказалась в адрес соотечественников, которые во время полномасштабной войны позволяют себе развлекаться на громких вечеринках, порой даже в комендантский час.

Так, в эфире телемарафона она ответила, имеют ли украинцы право забывать о войне.

Артистка не исключает, что за подобное поведение стоит наказывать. Она отметила, что не понимает, как может быть разное мнение на эту тему у людей.

"Мне не хватает зла. Я себя постоянно корю, что я мало делаю, а с другой стороны, люди, которые на полную тусуются. Еще хуже, когда наши воины это видят и прям понимают, за что они воюют: за то, чтобы люди в Киеве просто тусовались. И хуже всего, как Харьков или Мариуполь говорит типа: "Нам Киев забыл рассказать, что война закончилась". Для меня это стыд. Такого не должно быть", – заявила Александра Зарицкая.

Фронтвумен популярной украинской группы "KAZKA" отметила, что в городах, где не ведуться бои нужно продолжать жить. Но при этом Александра Зарицкая подчеркнула, что важно не переходить в этом черту.

Напомним, солистка KAZKA Зарицкая во всем черном прижала к себе важный оберег.

Также Politeka писала, что KAZKA после скандального выступления на фестивале с россиянами показала новое видео.

А еще Politeka сообщала, что KAZKA после жесткой критики украинцев засветилась на фестивале, где выступят русские.