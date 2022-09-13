Анатолій Анатоліч час від часу відвідує Київ. За кордон йому дозволяють виїжджати як багатодітного батька - він виховує трьох дітей.

Як повідомляє Politeka.net , у країнський телеведучий Анатолій Анатолич із сім'єю залишив Київ практично відразу після того, як Росія почала його активно бомбити у лютому 2022 року. З того часу він уже неодноразово повертався до України, але його родина продовжує жити за кордоном.

На своїй сторінці в Instagram телеведучий розповів, як це бути батьком дівчаток.

Анатолій Анатолич зазначив, що може назвати 10 пунктів про те, як це бути батьком дівчаток. Зокрема, це:

1. Розбиратися у брендах косметики та одягу.

2. Знати імена однокласників. Слава богу, не адреси цих однокласників.

3. Знати, що таке хайлайтер.

4. Постійно переживати, щоби з ними все було добре.

5. Постійно бути щасливим, що маєш таких доньок.

6. Навчитися чекати дівчат біля жіночого туалету, з їхніми речами в руках.

7. Дивитись із ними шоу, типу супермами тощо.

8. Вміти слухати

9. Бути чоловіком-прикладом.

10. Ще 100 пунктів, які я зараз тут не розписуватиму, тому що у батька дівчат немає на це часу", - зазначив телеведучий.

На кадрах Аліса та Лоліта стрімко перетворюється на прекрасних, струнких дівчат, дуже схожих на свою маму та тата.

Варто зазначити, що на нових фото дівчаток не впізнати – Аліса та Лоліта позували у стильному вбранні, а також із яскравими усмішками на обличчях.

Шанувальники приєдналися до слів Анатолія Анатоліча, багато хто також написав, що дівчатка виглядають дуже доросло для своїх років: "Які прекрасні дівчатка! Неймовірні", "Ви гарний батько. Все буде добре. Не турбуйтеся. Бути батьком, це завжди важкувато, але це того стоїть", "Толя, звичайно, з принцесами ти стаєш тато-мама", "Як же вам пощастило) навіть заздрю ​​трохи".

Нагадаємо, Анатоліч запідозрив зрадницю Тодоренко у відносинах з аб'юзером.

Як повідомляла Politeka, ведучий Анатоліч згадав про розмову з Лободою на третій день вторгнення.

Також Politeka писала, що Анатоліч зробив висновок про росіян після відео з Новофедорівки.