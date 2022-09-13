Як повідомляє Politeka.net , у країнський телеведучий Анатолій Анатолич із сім'єю залишив Київ практично відразу після того, як Росія почала його активно бомбити у лютому 2022 року. З того часу він уже неодноразово повертався до України, але його родина продовжує жити за кордоном.
На своїй сторінці в Instagram телеведучий розповів, як це бути батьком дівчаток.
Анатолій Анатолич зазначив, що може назвати 10 пунктів про те, як це бути батьком дівчаток. Зокрема, це:
1. Розбиратися у брендах косметики та одягу.
В ОП заговорили про перемовини та коли буде підписано мирний договір з рф: "Якщо дозволити росії..."
Білоруські офіцери прозріли від ЗСУ: в армії Лукашенка зізналися, чи є ще охочі полізти в Україну
14-річна дочка Кошового з "Квартал 95" здивувала кадрами з бойфрендом: "Бачите, як акуратно цей хлопчина..."
Зірка "Євробачення" Руслана несподівано нарвалася на критику після виступу в метро: "Поганий приклад"
"Тяжко писати, плачу": до рук ЗСУ потрапило передсмертне послання окупанта
2. Знати імена однокласників. Слава богу, не адреси цих однокласників.
3. Знати, що таке хайлайтер.
4. Постійно переживати, щоби з ними все було добре.
5. Постійно бути щасливим, що маєш таких доньок.
6. Навчитися чекати дівчат біля жіночого туалету, з їхніми речами в руках.
7. Дивитись із ними шоу, типу супермами тощо.
8. Вміти слухати
9. Бути чоловіком-прикладом.
10. Ще 100 пунктів, які я зараз тут не розписуватиму, тому що у батька дівчат немає на це часу", - зазначив телеведучий.
На кадрах Аліса та Лоліта стрімко перетворюється на прекрасних, струнких дівчат, дуже схожих на свою маму та тата.
Варто зазначити, що на нових фото дівчаток не впізнати – Аліса та Лоліта позували у стильному вбранні, а також із яскравими усмішками на обличчях.
Шанувальники приєдналися до слів Анатолія Анатоліча, багато хто також написав, що дівчатка виглядають дуже доросло для своїх років: "Які прекрасні дівчатка! Неймовірні", "Ви гарний батько. Все буде добре. Не турбуйтеся. Бути батьком, це завжди важкувато, але це того стоїть", "Толя, звичайно, з принцесами ти стаєш тато-мама", "Як же вам пощастило) навіть заздрю трохи".
Нагадаємо, Анатоліч запідозрив зрадницю Тодоренко у відносинах з аб'юзером.
Як повідомляла Politeka, ведучий Анатоліч згадав про розмову з Лободою на третій день вторгнення.
Також Politeka писала, що Анатоліч зробив висновок про росіян після відео з Новофедорівки.