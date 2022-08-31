Інтерв'юер та телеведучий Анатолій Анатоліч згадав, що на третій чи четвертий день війни розмовляв із Лободою телефоном десь годину.

Після 24 лютого співачка Світлана Лобода прийшла до тями і поїхала з росії та допомагає Україні з благодійною метою.

Український інтерв'юер та телеведучий Анатолій Анатоліч пояснив в інтерв'ю для Новини.LIVE, хоч Лобода там і працювала, але українські закони не порушувала. Крім того, він заступився за неї і поставив її як приклад багатьом українцям, які все ще залишилися в росії.

"З тих українців, хто був популярний та поїхав - це Лобода, актриса із серіалу "Кухня" Катя Кузнєцова. Хто ще? А ніхто, на хрін, більше не поїхав. Тобто більшість українців, які були популярні в росії, залишилися там і мовчать. Виїхали одиниці. Тому для мене приклад Лободи та Кузнєцової — це класний приклад", — зазначив Анатолій Анатоліч.

Він також згадав, що на третій чи четвертий день війни розмовляв із Лободою телефоном десь годину.

"І вона каже мені: "Ось я не можу зараз нічого сказати..." Її завдання в цей час було виїхати. Вона поїхала і почала говорити відкрито. Звичайно, її хейтили... Досі хейтять... Це нормально, це досить нормальна реакція", - зазначив Анатолій Анатоліч.

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