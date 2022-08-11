Як повідомляє Politeka.net, український телеведучий Анатолій Анатолич показав кумедне відео з Новофедорівки у Криму, де були вибухи на аеродромі. Як він повідомив в Інстаграм, саме з цього ролика йому все стало ясно про розумові здібності росіян.

Таких висновків Анатолій Анатолич дійшов після того, як вибухи в Криму на аеродромі Новофедорівки спровокували істерику у росіян, які відпочивають на півострові. Зокрема громадянка російської федерації, яка приїхала на море, поскаржилася, що не хоче їхати додому через те, що в Криму "все по-домашньому". Кадри стали вірусними у мережі.

Телеведучий поділився, що відео справді не про глузування, а про розумові здібності російського народу.

"Погляньте, але відео насправді не про це. Навіть не про те, що це смішно, що тапочка. Відео про те, що вони взагалі не відбивають дупля, що відбувається. "Там же все по-домашньому". Її це турбує. , що зараз в Україні, те, скільки людей страждають від політики її країни. Цьому немає місця в голові. Ось в цьому головна біда", - підкреслив Анатолій Анатолич.

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