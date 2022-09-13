Анатолий Анатолич время от времени посещает Киев. За границу ему разрешают выезжать как многодетному отцу - он воспитывает троих детей.

Как сообщает Politeka.net, украинский телеведущий Анатолий Анатолич с семьей покинул Киев практически сразу после того, как Россия начала его активно бомбить в феврале 2022 года. С тех пор он уже неоднократно возвращался в Украину, но его семья продолжает жить за границей.

На своей странице в Instagram телеведущий рассказал, как это быть отцом девочек.

Анатолий Анатолич отметил, что может назвать 10 пунктов о том, как это быть отцом девочек. В частности, это:

"1. Разбираться в брендах косметики и одежды.

2. Знать имена одноклассников. Слава богу не адреса этих одноклассников.

3. Знать что такое хайлайтер.

4. Постоянно переживать, чтобы с ними все было хорошо.

5. Постоянно быть счастливым, что у тебя такие дочки.

6. Научиться ждать девушек у женской туалета, с их вещами в руках.

7. Смотреть с ними шоу, типа супермамы и т.д.

8. Уметь слушать

9. Быть мужчиной-примером.

10. Еще 100 пунктов, которые я сейчас здесь не буду расписывать, потому что у отца девушек нет на это времени", - отметил телеведущий.

На кадрах Алиса и Лолита стремительно превращается в прекрасных, стройных девушек, очень похожих на свою маму и папу.

Стоит отметить, что на новых фото девочек не узнать - Алиса и Лолита позировали в стильных нарядах, а также с яркими улыбками на лицах.

Поклонники присоединились к словам Анатолия Анатолича, многие также написали, что девочки выглядят очень взросло для своих лет: "Какие прекрасные девочки! Невероятные", "Вы хороший отец. Все будет хорошо. Не беспокойтесь. Быть отцом, это всегда тяжеловато, но это того стоит", "Толя, конечно, с принцессами ты становишься папа-мама", "Как же вам повезло) даже завидую немного".

Напомним, что Анатолич заподозрил предательницу Тодоренко в отношениях с абьюзером.

Как сообщала Politeka, ведущий Анатолич вспомнил о разговоре с Лободой на третий день вторжения.

Также Politeka писала, что Анатолич сделал заключение о россиянах после видео из Новофедоровки.