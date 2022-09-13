Популярна блогерка, експерт зі здорового харчування та фітнесу Марина Боржемська, яка була тренером у шоу "Зважені та щасливі", часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу блогерка запропонувала українцям приєднатися до її програми зі здорового харчування та схуднення, яка вже стартувала.

У своєму мікроблозі Марина опублікувала миле фото із лимоном у руках, на якому написала: "Ми стартували. Хто зі мною в останній вагон?". На фотографії фітнес-тренер відображена у вузькому жовтому топіці, її волосся розпущене та недбало укладене, а на обличчі легкий макіяж та грайлива посмішка.

У підписі до публікації Боржемська написала: "Вже сьогодні розпочалась моя авторська програма здорового харчування та схуднення ,в якій я хочу вам показати, наскільки важливо тримати себе в тонусі, розуміти що і навіщо ти вживаєш, обирати правильний набір продуктів та вітамінів, і як робити ефективно вправи вдома. Вас чекає щоденна активність, правильне харчування, здорове меню для кожного, щоденна підтримка. Хочете постійні поради, допомогу, тренування, підтримку? Ставте +++, або пишіть Я З ВАМИ і я відправлю умови".

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