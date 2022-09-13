Популярна українська співачка Надя Дорофєєва, яка після 11 років стосунків пішла від чоловіка Володимира Дантеса до його друга Михайла Кацуріна, часто ділиться з шанувальниками новинами про своє життя на сторінці в Instagram. Так, нещодавно зірка повернулася до Києва після кількох місяців життя за кордоном і наразі повідомила про повернення в ефір "Голосу країни", де вона тренер.

Як видно, Надя опублікувала кадри із залаштунків зйомок проекту, на яких з'явилася у незвичайному образі. Перед камерою артистка позувала у незвичайній чорно-білій сукні-піджаку з тугим поясом, який підкреслив струнку фігуру. Свій образ артистка доповнила у чорних туфлях на високих підборах із білими шкарпетками. Її волосся розпущене і недбало укладене, а на обличчі легкий макіяж.

У підписі до публікації Дорофєєва написала: "Дуже щаслива, що проект "Голос країни" повертається в ефір і допомагатиме ЗСУ. Цей проект дуже особливий і важливий для кожного. Чекатиму на вас в ефірі телеканалу ТЕТ 2 жовтня о 21:00. До зустрічі".

Шанувальники не пройшли повз нього і відразу почали коментувати нову публікацію зірки: "Вау, яке ж щастя, що "Голос" повертається", "Надя, я так чекала повернення "Голосу". Тепер зможу хоч трохи відволікатися", "Я вже готова хворіти за найкращу команду цього сезону. Команда – DOROFEEVA", "Скільки радості!", "Яка гарна. Чекаємо на проект, дуже цікаво".

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