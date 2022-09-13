Популярная блогерша, эксперт по здоровому питанию и фитнесу Марина Боржемская, которая была тренером в шоу "Зважені та щасливі", чатсо радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз блогерша предложила украинцам присоединиться к ее программе по здоровому питанию и похудению, которая уже стартовала.

В своем микроблоге Марина опубликовала милое фото с лимоном в руках, на котором написала: "Мы стартовали. Кто со мной в последний вагон?". На фотографии фитнес-тренер запечатлена в узком желтом топике, ее волосы распущены и небрежно уложены, а на лице легкий макияж и игривая улыбка.

В подписи к публикации Боржемская написала: "Уже сегодня началась моя авторская программа здорового питания и похудения, в которой я хочу вам показать, насколько важно держать себя в тонусе, понимать, что и зачем ты употребляешь, выбирать правильный набор продуктов и витаминов и как делать эффективно упражнения дома. Вас ждет ежедневная активность, правильное питание, здоровое меню для каждого, ежедневная поддержка. Хотите постоянные советы, помощь, тренировки, поддержку? Ставьте +++ или пишите Я С ВАМИ и я отправлю условия".

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