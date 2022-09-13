Популярна українська актриса та зірка серіалу "Кріпосної" Наталка Денисенко, чоловік якої актор Андрій Федінчик з початку війни служить у ЗСУ, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, на той раз зірка виклала незвичайне відео, на якому читає вірш українського поета Юрія Іздрика.
У ролику Наталку зображено в цікавій локації зі старою дерев'яною церковкою та безліччю зелені навколо. Перед камерою вона з'явилася у стильному образі – на ній світлий костюм із жилеткою та поясом, що підкреслив струнку фігуру. Волосся зірки розпущене та акуратно укладене, а на обличчі легкий макіяж.
У підписі до фото Денисенко поділилася: "#наталкачиталка сьогодні це вірш Юрія Іздрика «інший». Хто був на моєму вечорі, чув історію про те, що раніше я більше любила вірші про кохання-зітхання, але з роками, все більше тягнуся до таких філософських віршів, коли кожне слово хочеться обдумувати… Ми так поспішаємо завжди (я дууужее), а іноді треба вслухатися, постояти, помовчати, подихати…".
Шанувальники відразу почали коментувати нове відео актриси: "Сильно", "Мурашки по тілу. Дякую", "У Вашому виконанні ця поезія звучить зовсім по-іншому", "Красива", "Це дуже красиво", "Як гарно. Дякую вам , Що надихаєте", "До сліз", "Неперевершено, Наталочка. І вірш дуже чуттєвий!", "Зачаровує".
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