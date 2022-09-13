Танцівниця Ілона Гвоздєва, яка є багаторазовою учасницею та переможницею шоу "Танці зі зірками" звернулася до шанувальників із несподіваним закликом допомогти.

Днями відома танцівниця" Ілона Гвоздєва повінчалася з чоловіком Іваном Хомячуком після восьми років шлюбу. Подружжя планувало повінчати в день річниці 7 вересня, проте пізніше змінили дату на 9 вересня.

Тепер Ілона Гвоздєва розповіла історію маленької дівчинки Саші Новікової, яка мешкає на окупованій території.

Маля щодня бореться за своє життя і її мама згодна зробити все можливе, щоб її дочка жила.

У своїх Instagram-stories танцівниця зі сльозами на очах попросила грошей на лікування дівчинки. У неї діагностували поразку головного мозку. Дівчинка лежить і їй необхідні спецхарчування, коляска та протисудомні препарати.

Загалом потрібно зібрати 65 тисяч гривень. За її словами, наразі зібрано близько 15 тисяч, проте цього замало.

«Як мама, яка має двох дітей з повноцінним життям і бачу діток, які мають вади, моє серце крається. Звичайно, я не «Фонд Притули», але кожна ваша хоча б 1 гривня наблизить нас до бажаної суми. Ми можемо це зробити разом», - повідомила Гвоздєва.

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