Днями відома танцівниця" Ілона Гвоздєва повінчалася з чоловіком Іваном Хомячуком після восьми років шлюбу. Подружжя планувало повінчати в день річниці 7 вересня, проте пізніше змінили дату на 9 вересня.
Тепер Ілона Гвоздєва розповіла історію маленької дівчинки Саші Новікової, яка мешкає на окупованій території.
Маля щодня бореться за своє життя і її мама згодна зробити все можливе, щоб її дочка жила.
У своїх Instagram-stories танцівниця зі сльозами на очах попросила грошей на лікування дівчинки. У неї діагностували поразку головного мозку. Дівчинка лежить і їй необхідні спецхарчування, коляска та протисудомні препарати.
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Загалом потрібно зібрати 65 тисяч гривень. За її словами, наразі зібрано близько 15 тисяч, проте цього замало.
«Як мама, яка має двох дітей з повноцінним життям і бачу діток, які мають вади, моє серце крається. Звичайно, я не «Фонд Притули», але кожна ваша хоча б 1 гривня наблизить нас до бажаної суми. Ми можемо це зробити разом», - повідомила Гвоздєва.
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