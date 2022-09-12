На своей странице в Instagram Гвоздева решила запустить новую рубрику и каждое воскресенье делиться с поклонниками кадрами из закулисья шоу "Танці з зірками", с репетиций и постановки номера, а также того, как номер выглядел в эфире.
Начать разборы Илона решила со своего трио, которое стало для нее особенным, потому что вместе с ней на паркет вышли ее друзья Владислава Касинец и Франциско Гомес.
"Была рада работать в такой крутой команде! А Влада для меня образец женственности в стиле Hip-Hop! Скучаю 😰", - подчеркнула Гвоздева.
Танцовщица также рассказала, как она познакомилась с Гомесом благодаря проекту «Танцуют Все», который и принес ей первую популярность.
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"Кстати, когда-то Франциско был судьей на проекте «Танцуют Все», где мы познакомились впервые, и когда мы проходили испытание его хореографией – я думала, я умру, тогда для меня он был образцом именно американской манеры и техники исполнения, я вдохновлялась им и его танцами и до сих пор слежу за его творчеством!", — вспоминает Илона.
Франциско Гомес в комментариях сразу же ответил своей коллеге: "Горжусь женщиной и танцовщицей, которой ты стала ❤️".
Напомним, 14-летняя дочь Кошевого из "Квартал 95" удивила кадрами с бойфрендом.
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