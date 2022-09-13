Популярна українська блогерка та дружина головного героя шоу "Холостяк" Микити Добриніна Даша Квіткова, яка рік тому народила сина Лева, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу дівчина поділилася милим відео, на якому показала, як збирається у спортзал.
Як видно, Даша знята у своїй величезній вбиральні, де зазвичай записує подібні ролики. Спочатку вона з'явилася в кадрі сонна і домашньому вбранні, а потім почала підбирати образ для походу в спортзал. Так, спочатку дівчина одягла чорну спідницю і підібрала до неї два яскраві светри, потім передумала та одягла чорні джинси, які носила до вагітності. До цих штанів вона одягла вільний синій светр, а зверху накинула коричневий плащ.
У підписі до фото Квіткова написала: "Збираюся на тренування та швиденько зняла відео". Шанувальники не пройшли мимо і тут же почали коментувати нове відео блогерки: "Як мені подобається ця нова рубрика", "Щодня чекаю твої відео", "Завжди така стильна", "Ваша мова прекрасна, з нею якось інакше сприймаєтеся", "Цілком образ крутий, але плащ мені не зайшов. Дуже люблю такі відео від Вас", "Мені футболка найбільше сподобалася", "Люблю цю рубрику", "Красива", "Краса", "Яка класна футболка".
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