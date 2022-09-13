Популярная украинская блогерша и жена главного героя шоу "Холостяк" Никиты Добрынина Даша Квиткова, которая год назад родила сына Льва, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз девушка поделилась милым видео, на котором показала, как собирается в спортзал.

Как видно, Даша запечатлена в своей огромной гардеробной, где обычно записывает подобные ролике. Сначала она появилась в кадре сонная и в домашнем наряде, а затем начала подбирать образ для похода в спортзал. Так, сначала девушка надела черную юбку и подобрала к ней два ярких свитера, затем передумала и надела черные джинсы, которые носила до беременности. К этим штанам она надела свободный синий свитер, а сверху накинула коричневый плащ.

В подписи к фото Квиткова написала: "Собираюсь на тренировку и быстренько сняла видео". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новое видео блогерши: "Как мне нравится эта новая рубрика", "Каждый день жду твои видео", "Всегда такая стильная", "Ваш язык прекрасен, с ним как-то иначе воспринимаетесь", "Вполне образ крутой, но плащ мне не зашел. Очень люблю такие видео от Вас", "Мне футболка больше всего понравилась", "Обожаю эту рубрику", "Красивая", "Красота", "Какая классная футболка".

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