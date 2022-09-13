Популярний український музикант Сергій Бабкін, який разом із дружиною Сніжаною та трьома дітьми в'їхав з Харкова за кордон та продовжив там виступати на підтримку України, часто ділиться з шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу артист виклав у мікроблозі сумне фото та поділився своїми переживаннями.

На фотографії Сергій знято з гітарою в руках, він виглядає сумним та задумливим. Знімок начебто чорно-білий, але з яскравим синьо-жовтим акцентом позаду. У підписі до публікації Бабкін поділився своїми думками про війну та про те, що переживають зараз усі українці.

"Ми придбали величезний життєвий досвід. На десятки років світлого процвітаючого майбутнього. Ми тепер знаємо стовідсотково як виглядає "ВОРОГ". Де він мешкає і яке в нього ім’я. Ми твердо визначилися із поняттям хто такі "СВОЇ". Не на словах, а на ділі. Ми не видалили з телефонних книжок номери тих, хто не зможе подзвонити нам більше ніколи, бо вони тепер в інших світах. Зв’язок з ними через серце. Ми залізобетонно зацементували у мармуровій пам'яті кожен фрагмент із самого початку. Кожен крик, кожне останнє зітхання, кожен уламок, що застряг у граніті нашої душі. Це все буде з нами до кінця наших днів. Ми зробили висновки та остаточно визначилися в позиції. Бережи, Боже, Україну!", - написав музикант.

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