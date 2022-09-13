Популярный украинский музыкант Сергей Бабкин, который вместе с женой Снежаной и тремя детьми ухал из Харькова за границу и продолжил там выступать в поддержку Украины, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз артист выложил в микроблоге грустное фото и поделился своими переживаниями.

На фотографии Сергей запечатлен с гитарой в руках, он выглядит печальным и задумчивым. Снимок как будто черно-белый, но с ярким сине-желтым акцентом позади. В подписи к публикации Бабкин поделился своими мыслями о войне и о том, что переживают сейчас все украинцы.

"Мы приобрели огромный опыт жизни. На десятки лет светлого преуспевающего будущего. Мы теперь знаем полностью как выглядит "ВРАГ". Где он живет и какое у него имя. Мы твердо определились с понятием кто такие "СВОИ". Не на словах, а на деле. Мы не удалили из телефонных книг номера тех, кто не сможет позвонить нам больше никогда, потому что они теперь в других мирах. Связь с ними через сердце. Мы железобетонно зацементировали в мраморной памяти каждый фрагмент с самого начала. Каждый крик, каждый последний вздох, каждый обломок, застрявший в граните нашей души. Это будет с нами до конца наших дней. Мы пришли к выводу и окончательно определились в позиции. Береги, Боже, Украину!", - написал музыкант.

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