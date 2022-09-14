Українська актриса, переможниця "Танців зі зірками" та перша героїня шоу "Холостячка" Ксенія Мішина нерідко розповідає в Інстаграм, як доглядає себе. Артистка любить робити маски для волосся, пити вітаміни, ходить на йогу і займається медитаціями.

При цьому не тільки доглядовими засобами Ксенія дозволяє побалувати себе, вона також часто відвідує салон краси і масажиста. Цього разу Мішина зізналася, що почала ходити на масаж, що коригує, щоб підтягнути форми.

Причому також Мишина від душі порадувала приватними кадрами - масаж далеко не такий простий і дається нелегко, тому "гострі" відчуття були гарантовані.

«Почала курс масажу, що коригує. Процес пішов, розповідатиму вам, обіцяла все впорядкувати. Стільки різних методик і я так давно мріяла мати час для себе.

І зараз отримала багато повідомлень у стилі: Ксенія, навіщо тобі цей масаж, у тебе ж і так усе гаразд? Але ні, дівчатка, мені звичайно шалено приємно! Але я не ідеальна, не таких, тож жінка повинна про себе дбати!» – каже Мішина.

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