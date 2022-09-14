Украинская актриса, героиня шоу "Холостячка" Ксения Мишина показала, как теперь старется привести себя в порядок.

Украинская актриса, победительница "Танців з зірками" и первая героиня шоу "Холостячка" Ксения Мишина нередко рассказывает в Инстаграм, как ухаживает за собой. Артистка обожает делать маски для волос, пить витамины, ходит на йогу и занимается медитациями.

При этом не только уходовыми средствами Ксения позволяет себя побаловать, она также часто посещает салон красоты и массажиста. В этот раз Мишина призналась, что начала ходить на корректирующий массаж, чтобы подтянуть формы.

Причем также Мишина от души повеселила частными кадрами - массаж далеко не так прост и дается не легко, поэтому "острые" ощущения были гарантированы.

«Начала курс корректирующего массажа. Процесс пошел, буду вам рассказывать, обещала все привести в порядок. Столько разных методик, и я так давно мечтала иметь время для себя.

И сейчас получила много сообщений в стиле: Ксения, зачем тебе этот массаж, у тебя же и так все хорошо? Но нет, девочки, мне конечно безумно приятно! Но я не идеальная, не таких, поэтому женщина должна о себе заботиться!» - говорит Мишина.

Напомним, "Холостячка" Мишина рассказала украинцам, как они постоянно спонсируют россию.

Как сообщала Politeka, Ксения Мишина разговорилась перед украинцами и поразила Злату Огневич.

Также Politeka писала, что "Холостячка" Мишина ошеломила видом, показав, есть ли у нее ботокс.