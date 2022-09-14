Як пише Politeka.net, Alyona Alyona – відома українська виконавиця репу. Зірка, як і інші українські знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. Не забуває Alyona Alyona і про Інстаграм, де активно веде свій блог. А цього разу спеціально для ЖВЛ артистка вирішила відповісти на запитання про спільну пісню.
"Коли буде новий дует?" - запитав фанат.
"Хочу сказати, що новий дует вийде наприкінці вересня. Вийде з одним з українських артистів – це хлопець, який дуже давно пропонував мені фіт, але якось у нас не виходило, тепер вийшло й так, що по всіх струнах душі. Так що чекайте, це буде бомба", – сказала Alyona Alyona.
"Коли буде нова пісня?" - запитав ще один фанат.
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"Нова пісня вийде зовсім скоро і вийде їх дуже багато, деякі з них будуть фітами. Ой, ви собі навіть не уявляєте, що, якщо чесно... Не розкриватиму всіх карт, просто чекайте", - відповіла артистка.
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