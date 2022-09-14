Alyona Alyona рассказала, когда запишет новый дуэт и с кем, заинтриговав украинцев.

Как пишет Politeka.net, Alyona Alyona - известная украинская исполнительница рэпа. Звезда, как и другие украинские знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. Не забывает Alyona Alyona и об Инстаграм, где ведет активно свой блог. А в этот раз специально для ЖВЛ артистка решила ответить на вопрос о совместной песне.

"Когда будет новый дуэт?", - спросил фанат.

"Хочу сказать, что новый дуэт выйдет в конце сентября. Выйдет с одним из украинских артистов - это парень, который очень давно предлагал мне фит, но как-то у нас не получалось, теперь получилось и так, что по всем струнам души. Так что ждите, это будет бомба", - сказала Alyona Alyona.

"Когда будет новая песня?", - спросил еще один фанат.

"Новая песня выйдет совсем скоро и выйдет их очень много, некоторые из них будут фитами. Ой, вы себе даже не представляете, что, если честно... Не буду раскрывать всех карт, просто ждите", - ответила артистка.

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